86 тысяч деревьев посадили в Атырауской области в 2021 году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в 2021 году высажено 86 тысяч деревьев на 48 гектарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В лесных учреждениях региона есть питомники, где в в открытом грунте выращиваются саженцы карагача, ясеня, клена, ольхи. Они адаптированы к нашей местности. Начиная с 2020 года, в Индерском лесхозе впервые в области начали практиковать выращивание саксаула из семян. По региональному плану в течение пяти лет на площади 279 га планируется высадить 540 тыс. саженцев деревьев, из них в 2021 году на 48 га высажено 86320 деревьев», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков.

Рассказав, что для привлечения крупных нефтяных компаний региона к работе по озеленению заключены соответствующие меморандумы. Работы по озеленению запланированы на срок от четырех до десяти лет.

Компании проводят ограждающие работы на выделенных участках, устанавливают системы капельного орошения на каждом участке и гарантируют уход за саженцами в течение трех лет.









