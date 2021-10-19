86 преступлений раскрыли за сутки столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичными полицейскими за сутки раскрыто 86 преступлений. Об этом сообщил официальный представитель столичного департамента полиции Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшую неделю совершено 115 преступлений. 86 из них раскрыто в течение суток. Полиция раскрыла три преступления, связанных с нанесением тяжкого вреда здоровью, 9 фактов мошенничества, два грабежа, одну кражу автомобиля, 25 краж чужого имущества и 13 преступлений, связанных с наркотиками», - проинформировал официальный представитель столичного департамента полиции.

На прошлой неделе зарегистрировано 594 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 10 человек получили тяжелые телесные повреждения.

Департамент полиции призывает водителей быть бдительными на дороге.