86  пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии - МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12.03.2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человек (10 339 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 024 пациента, на амбулаторном уровне – 10 370 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 86 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 27 пациентов, на аппарате ИВЛ – 22 пациентов.