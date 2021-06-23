86 новых автомобилей получили участковые в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Местная полицейская служба Северо-Казахстанской области получила 86 новых автомобилей отечественного производства «Chevrolet Cobalt», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, транспорт приобрели в рамках лизингового финансирования из средств областного бюджета. Все автомобили предназначены для работы участковых инспекторов полиции. Большая часть приобретенного автотранспорта отправится в сельскую местность. Здесь участковые несут службу в нескольких населенных пунктах. Протяжённость участка может достигать 100 километров.

«Участковому инспектору полиции необходимо предоставить все возможности для продуктивной работы. Для исполнения поручения Главы государства в области проводится работа по материально-техническому укреплению этой службы, что способствует мобильности сотрудников полиции и эффективности по обеспечению правопорядка», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Аким области Кумар Аксакалов в преддверии Дня казахстанской полиции вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам, отличившимся высокими достижениями в работе.

«С 2017-го по 2020-й годы для полиции приобретено 68 единиц транспорта. В этом году полицейский автопарк пополнится 127 машинами. Обеспеченность полиции транспортом составит 84%. Улучшение материально-технической базы и оснащение современной техникой дают свои положительные результаты. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция снижения преступности. По сравнению с 2016-м годом, отмечается снижение преступности на 47%. Только за 5 месяцев этого года преступность снизилась на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал К.Аксакалов.

В Северо-Казахстанской области работают 289 участковых инспекторов полиции, 88 из них – в Петропавловске. Ими с начала года раскрыто более 800 преступлений и выявлено около 30 тысяч правонарушений. На профилактическом учете участковых инспекторов полиции состоит более 6,2 тысячи человек.