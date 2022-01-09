РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 09 Январь 2022 | GMT +6

    86 нарушений режима ЧП выявлено в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка Карагандинской области выявили 86 нарушений режима ЧП в регионе. Были задержаны 128 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На основании Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения» в Карагандинской области создан оперативный штаб комендатуры. Для обеспечения правопорядка в области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы. В населённых пунктах области на выездах и въездах организованы блокпосты.

    За период объявления режима ЧП в отделы полиции доставлены 128 лиц, выявлено 86 нарушений по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима ЧП», санкция которой предусматривает штраф в размере10 МРП либо административный арест до 10 суток. Во время действия режима ЧП перевозка и ношение вплоть до зарегистрированного оружия запрещены. Так, сотрудниками полиции за перевозку оружия изъято три зарегистрированных охотничьих ружья и один пневматический пистолет.

    При попытке пересечь блокпост задержан 30-летний гражданин Узбекистана, у которого истёк срок регистрации в Республике Казахстан. Также на блокпосте установлена 30-летняя жительница города Караганды, которая с 24 декабря прошлого года считалась без вести пропавшей.

    Департамент полиции Карагандинской области благодарит жителей, которые с пониманием относятся к работе сотрудников полиции, и просит граждан соблюдать все требования режима ЧП.

    «Вместе с тем в ряде областей правоохранительными органами стали задерживаться участники противоправных действий и мародерства в Алматы и других южных регионов. В этой связи полицейские Карагандинской области усиленно работают по выявлению таких лиц в нашем регионе. Просим граждан проявить бдительность по всем подозрительным случаям и сообщать о них по телефону 102», - отметил комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    Теги:
    Закон и право Карагандинская область ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!