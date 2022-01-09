86 нарушений режима ЧП выявлено в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка Карагандинской области выявили 86 нарушений режима ЧП в регионе. Были задержаны 128 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На основании Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения» в Карагандинской области создан оперативный штаб комендатуры. Для обеспечения правопорядка в области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы. В населённых пунктах области на выездах и въездах организованы блокпосты.

За период объявления режима ЧП в отделы полиции доставлены 128 лиц, выявлено 86 нарушений по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима ЧП», санкция которой предусматривает штраф в размере10 МРП либо административный арест до 10 суток. Во время действия режима ЧП перевозка и ношение вплоть до зарегистрированного оружия запрещены. Так, сотрудниками полиции за перевозку оружия изъято три зарегистрированных охотничьих ружья и один пневматический пистолет.

При попытке пересечь блокпост задержан 30-летний гражданин Узбекистана, у которого истёк срок регистрации в Республике Казахстан. Также на блокпосте установлена 30-летняя жительница города Караганды, которая с 24 декабря прошлого года считалась без вести пропавшей.

Департамент полиции Карагандинской области благодарит жителей, которые с пониманием относятся к работе сотрудников полиции, и просит граждан соблюдать все требования режима ЧП.

«Вместе с тем в ряде областей правоохранительными органами стали задерживаться участники противоправных действий и мародерства в Алматы и других южных регионов. В этой связи полицейские Карагандинской области усиленно работают по выявлению таких лиц в нашем регионе. Просим граждан проявить бдительность по всем подозрительным случаям и сообщать о них по телефону 102», - отметил комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин.