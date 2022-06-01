1 Июня 2022 12:17

86% молодежи из 10 тыс. планируют проголосовать на референдуме - опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Альянс студентов Казахстана провел опрос среди молодежи в социальных сетях. По словам президента альянса Ильяса Тустикбаева, 86 % из 10 тыс. планируют проголосовать на референдуме, а около 11-12% опрошенных пока не определились с решением. Об этом он сообщил в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Когда только начинали проводить разъяснительную работу, планировали охватывать все вузы, в том числе и колледжи с обучающимися и преподавателями. В университетах и вузах обучаются около млн человек. Однако мы должны понимать, что не всем исполнилось 18 лет. Практически во всех вузах и колледжах проведена разъяснительная работа. Охвачено 300 тыс. студентов, кому исполнилось 18 лет», - отметил президент Альянса студентов Казахстана.

Альянс студентов Казахстана провел опрос среди молодежи в социальных сетях, чтобы узнать мнение студентов о референдуме.

«У нас в социальных сетях большая аудитория - около 70 тыс. подписчиков. Мы проводили опрос, чтобы узнать, сколько из них поддержит референдум. 80% опрошенных проголосовали за то, что пойдут отдать голос и в целом поддерживают проведение референдума. В опросе приняли участие 10 тыс. человек из 70 тыс. наших подписчиков. Из них более 86% проголосовали за то, что пойдут на референдум. Около 11-12% выбрали вариант, что пока не определились», - пояснил Ильяс Тустикбаев.

По его словам, в целом молодежь позитивно оценивает проведение референдума.

«Они поддерживают, многие знают, какие вопросы были подняты. Мы считаем, что референдум дал толчок молодежи. Мы подтянули правовую грамотность. Сейчас молодежь и все слои населения начали читать, что было раньше и что изменится после проведения референдума. Сегодня в ходе встречи говорил о том, что в западных странах референдум – обычный процесс. Любой жизненный вопрос выносится на общее голосование и народ решает, поддержит или нет. Думаю, что референдум и все проводимые реформы – начало больших изменений», - добавил Ильяс Тустикбаев.

Сегодня в стенах Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева состоялся круглый стол по разъяснению конституционных реформ. Спикерами выступили доктор юридических наук, профессор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Жамаладен Ибрагимов, представители Альянса студентов Казахстана, студенты и преподаватели вуза.