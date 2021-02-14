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    00:59, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    86 лошадей пытались украсть барымтачи в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Табун лошадей был возвращен фермеру жамбылскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Животновод из Шуского района обратился в местный отдел полиции с заявлением о том, что неизвестные лица с его фермы, расположенной в 85 километрах от районного центра, украли табун из 86 лошадей. По данному происшествию в Шуском районном отделе полиции незамедлительно были сформированы две следственно-оперативные группы, которые организовали поиск пропавшего табуна на территории радиусом в 25 километров», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    В результате оперативных действий все 86 лошадей были обнаружены на различных пастбищах и отгонных участках.

    «В настоящее время владелец фермы по факту пропажи лошадей ни к кому претензий не имеет, а сотрудникам полиции выражает огромную признательность и благодарность за большую оперативную работу по поиску табуна», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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