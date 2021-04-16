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    14:36, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    86-летний житель Карагандинской области вакцинировался против КВИ

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Житель посёлка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области Қанағат Жұмашұлы одним из первых получил прививку от коронавируса. Аксакал хочет уберечь себя и близких от заражения и призывает односельчан и жителей области последовать его примеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ему 86 лет. Всю свою жизнь он проработал бухгалтером. Всегда был очень активным и старался не сидеть без дела. Вот и на пенсии решил заняться бизнесом. Несмотря на преклонный возраст, открыл ИП и помогает жителям района составлять налоговые отчёты и сдавать их в органы госдоходов.

    Четырнадцатого апреля, когда в Бухар-Жырауском районе открылись первые прививочные пункты, пенсионер изъявил желание вакцинироваться. Придя в поликлинику одним из первых, он прошёл осмотр врача и получил первый компонент вакцины «Спутник V».

    «Я пришёл сюда, чтобы показать пример своим родным, близким, а также односельчанам. Для сохранения здоровья каждый из нас должен пройти вакцинацию. Не нужно бояться! Если мы будем бояться, ситуация только усугубится. Нужно верить в хорошее. Посмотрите на меня, мне 86 лет, и я хочу жить полноценной жизнью», - отметил Қанағат Жұмашұлы.

    Кроме своего дела, аксакал ещё и активно занимается спортом. Он любит играть в бильярд, шахматы, шашки. У него 10 детей, 21 внук и 11 правнуков.

    Стоит отметить, что на сегодняшний день в Бухар-Жырауском районе работают три пункта вакцинации: два при поликлинике посёлка Ботакара и один в посёлке имени Габидена Мустафина.

    Всего с начала прививочной кампании первый компонент вакцины «Спутник V» получили 285 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область Общество
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