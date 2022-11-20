86-летний ветеран принял участие на выборах Президента РК в Кыргызстане

20 Ноября 2022, 19:33

20 Ноября 2022, 19:33

86-летний ветеран принял участие на выборах Президента РК в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке на выборах Президента РК наряду с самыми молодыми казахстанцами приняла участие 86-летняя жительница Тараза Лидия Ахметова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Лидия Ахметова приехала в Кыргызстан в гости к своим детям и внукам. Несмотря на свой возраст, решила не пропускать это важное событие для страны и посетить избирательный участок в Бишкеке.

«Сегодня я решила выполнить свой гражданский долг, сделать свой выбор. Участие в голосовании является обязанностью и долгом каждого гражданина нашей страны. Я долгое время проработала на государственной службе, являюсь ветераном, поэтому для меня выборы - праздник и радость. Желаю нашей стране мира, стабильности, дальнейшего процветания и развития», - сказала Лидия апа.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 07:00 по местному времени на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан при посольстве РК в Кыргызстане начал работать избирательный участок. Самые молодые избиратели пришли отдать свой голос на выборах Президента РК. Явка избирателей в Кыргызстане составила 100%.