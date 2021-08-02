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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 02 Август 2021 | GMT +6

    86 казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 1.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

    Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (19 смертей), затем следует Шымкент (16 смертей), Алматы (8 смертей), Амолинская область (7 смертей), Павлодарская (7 смертей), Атырауская (5 смертей), ЗКО (5 смертей), Мангистауская (5 смертей), Карагандинская (4 смерти), Алматинская (3 смерти), Актюбинская (2 смертей), Жамбылская (2 смертей), Туркестанская (2 смертей), Кызылординская (1 смерть).



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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