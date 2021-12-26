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86 дней активности: вулкан Кумбре-Вьеха прекратил извергаться

26 Декабря 2021 15:00
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86 дней активности: вулкан Кумбре-Вьеха прекратил извергаться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу правительство испанских Канарских островов объявило о завершении вулканической активности на острове Пальма после того, как на протяжении десяти дней учёными не фиксировалось значительных выбросов диоксида серы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Кумбре-Вьеха прекратил извергаться 13 декабря, вскоре специалистам удалось заглянуть внутрь кратера вулкана.

«Несмотря на отсутствие видимой вулканической активности, мы запаслись терпением и действовали согласно нашим научно-техническим протоколам безопасности. Сегодня я могу с уверенностью заявить: вулкан затих», - сказал Глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Нынешнее извержение вулкана Кумбре-Вьеха стало самым продолжительным за всю историю острова Пальма: 85 дней и 8 часов, о которых не скоро забудут местные жители. Стихия повредила ирригационные системы и дороги, пострадали банановые плантации и виноградники. Потоки лавы и пепла разрушили около 3000 зданий. Около 7 000 человек были эвакуированы, жертв среди населения, связанных непосредственно с извержением, нет.

Власти автономного сообщества оценивают экономический ущерб в сотни миллионов евро.

Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, проснулся в воскресенье 19 сентября, ознаменовав возвращение к активности мощным выбросом лавы.


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#Происшествия   #Мировые новости  
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