86 детей лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих коронавирусной инфекцией детей и беременных женщин назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 25 беременных женщин. Из них 15 получают лечение в инфекционных стационарах региона, 10 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 86 детей, из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 84 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, COVID -19 выявили у 30 жителей Атырауской области за сутки.