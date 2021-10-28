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    23:16, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    86 детей лечатся от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих коронавирусной инфекцией детей и беременных женщин назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 25 беременных женщин. Из них 15 получают лечение в инфекционных стационарах региона, 10 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 86 детей, из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 84 находятся на амбулаторном лечении.
    Как ранее сообщалось, COVID -19 выявили у 30 жителей Атырауской области за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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