86 человек за сутки спасли на дорогах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За одни сутки из снежных заносов на дорогах Акмолинской области спасли 86 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«Непогода по-прежнему препятствует нормальному движению автотранспорта в Акмолинской области. В минувшие сутки, с 22 по 23 января, из снежных заносов на дорогах области спасено 86 человек, из них один ребенок», - отметили в ведомстве.

В регионе на разных участках дорог в Ерейментауском, Жаксынском, Сандыктауском, Бурабайском районах из снежных заносов были эвакуированы 22 автомобиля, при этом спасено 9 человек, все машины отбуксированы на очищенный участок трассы, откуда продолжили движение своим ходом. В пункты обогрева размещено 32 человека, из них один ребёнок.

«Кроме того, за прошедшие сутки спасатели произвели буксировку застрявших в снежном перемете карет скорой помощи. Так, в 2 км от поселка Станционного города Кокшетау из подхозного хозяйства спасатели произвели помощь «103», при этом спасен 54-летний гражданин, который направлялся в больницу», - добавили в ведомстве.

В Атбасарском районе с автодороги «Кокшетау-Атбасар» в районе села Борисовка силами ГУ «СПиАСР» ДЧС из застрявшей в снежном перемете кареты скорой помощи были спасены четыре человека, их отбуксировали на очищенный участок. В городе Есиле спасатели также произвели буксировку застрявшей в снежном перемете кареты скорой помощи на очищенный участок дороги.

«Спасательные работы продолжаются на территории всей области. На данный момент 23 января с 10:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодорог республиканского значения «Щучинск–Нур-Султан», «Нур-Султан-Ерейментау»,«Нур-Султан-Караганда». Рекомендуем жителям и гостям Акмолинской области не покидать территорию населенных пунктов до снятия штормового предупреждения и открытия дорог», - резюмировали в ДЧС региона.