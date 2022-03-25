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    00:27, 25 Март 2022 | GMT +6

    86 человек спасено в Актюбинской области из снежных заносов

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 86 человек спасено из снежных заносов в Актюбинской области за пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «C 19 по 23 марта в Актюбинской области из снежных заносов было спасено 86 человек, в том числе 8 детей, отбуксировано 15 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    За сутки 21 марта на республиканских и областных дорогах было спасено 40 человек, в том числе 7 детей.

    В 8 километрах от села Белкопа Хромтауского района на закрытом участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» в снежном заносе застряли 6 автомобилей с пассажирами. Районными спасателями было спасено 19 человек, в том числе 2 детей.

    В Иргизском, Мугалжарском и Уилском районах также проведены ряд аварийно-спасательных работ, в ходе которых из 4 легковых автомобилей спасено 16 человек, в том числе 5 детей.

    Из-за технической неисправности 2 автомобилей из снежного плена в Алгинском и Айтекебийском районах были спасены 4 человека.

    В Иргизском районе велись поисковые работы пастуха, который 21 марта около 10 часов дня вышел с зимовки Донгалак и пропал без вести. Спасатели отыскали 57-летнего гражданина в девяти километрах от села Жаныс би. Мужчина не пострадал.

    Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

    Напомним, за прошедшие сутки в городе Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях из снежного заноса спасено и эвакуировано 687 человек, в том числе 114 детей.

    Теги:
    Погода ДЧС МЧС Спасение Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Актюбинская область
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