85,1 млн теңге необоснованных расходов предотвратили в Талдыкоргане при ремонте теплосетей

В Талдыкоргане прокуратура выявила завышение стоимости работ по реконструкции тепловых сетей и предотвратила необоснованные расходы бюджета на 85,1 млн теңге, передает агентство Kazinform.

Прокуратурой города Талдыкорган проведен анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных инвестиционных проектов.

В рамках анализа изучен проект по реконструкции магистральных тепловых сетей в городе Талдыкорган.

Установлено, что при составлении сметной документации допущена ошибка при расчете массы срезаемого асфальтобетона — не была учтена толщина снимаемого слоя.

— В результате масса отходов, подлежащих вывозу, была определена в размере 105 474 тонн вместо фактических 5 273,7 тонн, то есть завышена в 20 раз. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств, — отметили в прокуратуре региона.

В целом по области по мерам прокурорского реагирования предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 млрд теңге.

Прокуратура области Жетісу продолжает работу по обеспечению законности, эффективному использованию бюджетных средств и предупреждению необоснованных расходов.

Ранее сообщалось, что после вмешательства прокуратуры области Жетісу пенсионерке выплатят более 2,3 млн теңге.

Также в Казахстане предотвратили необоснованные расходы на медпомощь на 31 млрд теңге.