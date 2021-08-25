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8501 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

25 Августа 2021 08:15
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8501 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 826,

город Алматы - 2750,

город Шымкент - 772,

Акмолинская область - 265,

Актюбинская область - 625,

Алматинская область - 337,

Атырауская область - 137,

Жамбылская область - 780,

Западно-Казахстанская область - 151,

Карагандинская область - 294,

Костанайская область - 422,

Кызылординская область - 240,

Мангистауская область - 363,

Павлодарская область - 269,

Северо-Казахстанская область - 121,

Туркестанская область - 149.

Итого выздоровевших в Казахстане - 631 501.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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