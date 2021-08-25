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8501 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане
25 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 826,
город Алматы - 2750,
город Шымкент - 772,
Акмолинская область - 265,
Актюбинская область - 625,
Алматинская область - 337,
Атырауская область - 137,
Жамбылская область - 780,
Западно-Казахстанская область - 151,
Карагандинская область - 294,
Костанайская область - 422,
Кызылординская область - 240,
Мангистауская область - 363,
Павлодарская область - 269,
Северо-Казахстанская область - 121,
Туркестанская область - 149.
Итого выздоровевших в Казахстане - 631 501.
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