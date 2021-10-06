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    17:20, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    850 случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с 1 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 сентября зарегистрировано 850 случаев ОРВИ, а грипп не установлен. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с началом эпидсезона по гриппу и ОРВИ, министерством проводится мониторинг заболеваемости, вакцинации населения. В республике с 1 сентября зарегистрировано 850 случаев ОРВИ, грипп не установлен. На сегодняшний день против гриппа привито 694 710 человек, из них 684 051 – на бесплатной основе, 9 370 за счет работодателей и 1 289 - на платной основе», - сказал во время брифинга в СЦК Алексей Цой.

    По данным министра, наибольший процент охвата населения прививкой отмечается в Туркестанской (9,8%), Павлодарской (4,3%), Карагандинской (3,9%) областях и в городе Шымкент (3,4%). Вакцина, по словам главы Минздрава, имеется в достаточном количестве.

    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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