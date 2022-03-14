850 млн тенге выделят на закуп сахара в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе рассмотрен вопрос по обеспечению населения сахаром. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил глава региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима области, на сегодняшний день в стабилизационном фонде продовольственных товаров области имеется запас сахара, который будет реализовываться через торговые сети.

«В свою очередь, торговые сети будут продавать сахар лимитировано, это позволит избежать вывоза сахара за пределы области. Также через АО «Продкорпорация» поставщиками в ближайшее время будет закуплен сахар. Дополнительно прорабатывается вопрос завоза сахара из других стран. Кроме того, дал поручение дополнительно выделить средства в сумме 850 млн тенге на закуп сахара», - сообщил А. Мухамбетов.

В данном направлении, по словам акима области, в регионе принимается ряд мер. Также акиматами городов и районов на ежедневной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.