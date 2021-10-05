850 гектаров леса высадят в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте экологии по Северо-Казахстанской области рассказали, как будут решать имеющиеся экологические проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, разработанная Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем будет действовать до 2025 года. Она включает в себя семь разделов, состоящих из 15 мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе.

Среди них мероприятия по увеличению зеленого пояса. В регионе намерены поэтапно увеличивать площадь воспроизводства лесов. В этом году на территории государственного лесного фонда должны высадить 850 га леса. Весной произвели посадку на площади 561 га. Еще 289 га высадят осенью.

В ноябре прошлого года разработали и утвердили региональный план озеленения и создания зеленых зон населенных пунктов Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. На этот год запланировали посадку 97,2 тысячи штук деревьев. Более 89,7 тысячи уже высадили. В следующие четыре года будут высаживать по 100,7 тысячи штук.

Внесли в Дорожную карту мероприятия по сокращению эмиссий в окружающую среду. По словам руководителя департамента экологии Азамата Бектасова, в основном мероприятия касаются ТЭЦ-2 как основного загрязнителя воздушного бассейна Петропавловска. За полгода компания направила на эти цели около 25 млн тенге, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 377, 3 тонны.

В число мероприятий по сокращению эмиссий входит установка котлов, работающих на биомассе, и строительство ветроэлектростанции в Айыртауском районе.