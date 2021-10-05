850 гектаров леса высадят в Северо-Казахстанской области
По информации ведомства, разработанная Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем будет действовать до 2025 года. Она включает в себя семь разделов, состоящих из 15 мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе.
Среди них мероприятия по увеличению зеленого пояса. В регионе намерены поэтапно увеличивать площадь воспроизводства лесов. В этом году на территории государственного лесного фонда должны высадить 850 га леса. Весной произвели посадку на площади 561 га. Еще 289 га высадят осенью.
В ноябре прошлого года разработали и утвердили региональный план озеленения и создания зеленых зон населенных пунктов Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. На этот год запланировали посадку 97,2 тысячи штук деревьев. Более 89,7 тысячи уже высадили. В следующие четыре года будут высаживать по 100,7 тысячи штук.
Внесли в Дорожную карту мероприятия по сокращению эмиссий в окружающую среду. По словам руководителя департамента экологии Азамата Бектасова, в основном мероприятия касаются ТЭЦ-2 как основного загрязнителя воздушного бассейна Петропавловска. За полгода компания направила на эти цели около 25 млн тенге, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 377, 3 тонны.
В число мероприятий по сокращению эмиссий входит установка котлов, работающих на биомассе, и строительство ветроэлектростанции в Айыртауском районе.