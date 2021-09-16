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    85% урожая собрано в Шортандинском районе Акмолинской области

    16 Сентября 2021, 23:48

    ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за отсутствия дождей урожай ТОО «Бектау» Шортандинского района Акмолинской области в этом году на 30% ниже, чем в предыдущем. Директор компании Петр Ткаченко считает, что в сложившейся ситуации это весьма неплохой результат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Петра Ткаченко, урожай ТОО «Бектау» в текущем году в среднем на 30% хуже, чем в прошлом году.

    «Сказалась погода. Поздно пошли дожди, они не успели на кущение. Май-июнь дождей не было совсем. Но мы сделали большой объем подготовительной работы. В прошлом году было 12 600 га зяби, 3,5 тысячи га паров, провели в сроки закрытие влаги. Да и посевную кампанию завершили оптимально – с 15 мая по 2 июня», - поделился собеседник.

    Компания выращивает только зерновые культуры. При общей площади 22629 га пшенице отводится 17297 га, ячменю - 2556 га. Выращивают также кормовые культуры. К примеру, 487 га было засеяно суданской травой на корм скоту, 494 га отдано под зерносмеси.

    На сегодняшний день ТОО «Бектау» уже убрано 85% урожая, все идет в штатном режиме. Завершить уборку компания планирует в начале следующей недели.

    «Основной состав рабочих у нас 140 человек, однако, в сезон, как сейчас, мы привлекаем до 170 людей. Работают 8 зерноуборочных комбайнов «Вектор-410», 10 иномарок, из которых 8 – John Deere и 2 - New Holland. Задействованы также 10 К-700, 2 МТЗ-1221 и «КамАЗы», - рассказывает П. Ткаченко.

    Как добавил спикер, на сегодняшний день уже заложено 65% семян.

    «В этом году урожайность у нас, конечно, сократилась, в среднем - 15,3 ц с 1 га. Хотя в прошлом году было 21 ц с 1 га, но надо радоваться тому, что есть, у некоторых и этого нет. А в сложившейся погодной ситуации этот результат весьма неплохой», - резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что к 25 сентября планируют завершить уборку урожая аграрии ЗКК ТОО «Викторовское» Зерендинского района Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Урожай Сельское хозяйство Регионы Казахстана Засуха
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