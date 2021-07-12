85% учителей школ вакцинировались в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram написал о важности активного участия в процессе вакцинации сотрудников школ, передает МИА «Казинформ».

«Школа – место, где наши дети должны чувствовать себя в безопасности, а родители быть спокойны за детей. Пандемия вынудила нас перейти на онлайн-обучение. Несмотря на оперативную мобилизацию со стороны учителей, ничто не сравнится с обучением в традиционном офлайн-формате», - пишет аким.

Алтай Кульгинов отмечает, почему так важно вакцинировать педагогов и других сотрудников школ.

«Для того, чтобы в сентябре открыть школы необходимо вакцинировать как педагогов, так и других сотрудников школ. Это поможет обезопасить здоровье, прервать цепочку заражения и локализовать хаотичное распространение коронавируса», - сообщил аким столицы.

«На данный момент 85% учителей наших школ уже вакцинировались. К примеру, в школе-гимназии №3, №7, №13, №21, №33, №34, №39, №46 и №81 охват вакцинацией составляет 100%. Нас радует, что педагоги подошли со всей ответственностью. Но, тем не менее, еще есть ряд учебных заведений, где процент вакцинированных все еще останется низким. В режиме онлайн с учителями (школы/колледжи) обсудили вопросы подготовки к новому учебному году.

В последние дни у нас в городе фиксируются высокие показатели по выявляемости заболевших. Мы разворачиваем дополнительные инфекционные стационары. Ежесуточно госпитализируем до 300 пациентов. Всплеск заражения, как отмечают медики, спровоцировал новый штамм коронавируса - «Дельта штамм» (так называемый индийский). Он более опасен, отличается быстрым течением заболевания и повышенной контагиозностью.

В городе у нас развернуто 100 пунктов вакцинации, также прививочные зоны имеются в ТРЦ, ТД и т.д. На сегодня вакцинировалось почти 286 тыс. человек. В последние недели количество желающих получить вакцину выросло до 7 раз. Нас это очень радует. Для того чтобы обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих людей, необходимо вакцинироваться. Тем самым будет сформирован коллективный иммунитет.

Вакцинация – единственная защита, которой мы все должны воспользоваться», - заключил градоначальник.