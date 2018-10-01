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85% школ Костанайской области подключат к сети Wi-Fi

16 Октября 2018 14:37 112
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85% школ Костанайской области подключат к сети Wi-Fi

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В рамках реализации государственной программы по цифровизации почти все школы Костанайской области к концу года будут подключены к сети Wi-Fi, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления образования акимата области Кусаина Каткенова.

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Как сообщил на аппаратном совещании руководитель профильного ведомства, на сегодняшний день все 504 школы региона имеют доступ к широкополосному Интернету, из них 337 школ имеют высокоскоростной Интернет от 4 Мбит/с. До конца года количество школ, подключенных к высокоскоростному Интернету, как заверили в управлении, увеличится до 85%.

«Также ведётся планомерная работа по оснащению мультимедийной и компьютерной техникой организаций образования области. За счет трансфертов общего характера в школы области до 1 сентября 2018 года осуществлена поставка 540 единиц техники, до 15 октября планируется поставка 540 единиц компьютеров. То есть до конца текущего года 100% школ будут полностью обеспечены оборудованием», - сообщил К. Каткенов.

К слову, на сегодняшний день из 504 школ области 445 или 83,2% обеспечены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран). Для обновления парка компьютерной техники и снижения показателя количества учащихся на 1 компьютер в организациях образования в текущем году из областного бюджета выделено 266,6 млн. тенге на закуп 1 720 комплектов.

«Для реализации мероприятия по оснащению школ Wi-Fi сетью путем экономии при проведении конкурсов по подключению Интернета изыскано 22,8 млн. тенге, до конца года планируется увеличение оснащение школ Wi-Fi сетью до 85%. В данный момент из 504 школ Wi-Fi сетью оснащены 254 школы, или 50,4%, где городские школы - на 100%, сельские школы - на 41%»,- проинформировал К. Каткенов.

Несмотря на хорошие показатели внедрения процесса цифровизации в отрасль, есть и недоработки. Как проинформировал К. Каткенов, по поручению акима области, озвученного в августе текущего года, необходимо было заключить договоры на внедрение автоматизированной системы очередности в детские сады во всех регионах области.

«В итоге из 20 регионов 17 акиматов выделили средства и заключили договоры. По Костанаю система внедрена в полном объеме. Плановое завершение работ по внедрению автоматизированной системы очередности в детские сады намечен на декабрь», - сообщил руководитель управления образования.

Касательно внедрения системы автоматизации подачи заявлений в первые классы, то этот процесс планируется внедрить в 2019 году посредством автоматизированной информационной системы НОБД (национальная образовательная база данных).

Аким области Архимед Мухамбетов оценил слабую работу регионов по автоматизированной очерёдности в детсады.

«По освоению в рамках выделенных на цифровизацию средств- работа слабо идёт. По детским садам, электронной очереди - подвели ряд районов и Аркалык. Есть 9 областей, вот они уже 100% ввели электронную очерёдность в детские сады. А мы, получается, из-за ряда регионов, не выполняем данный показатель», - заключил аким.

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Ключевые слова: Костанайская область, Образование, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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