85% школ Костанайской области подключат к сети Wi-Fi

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В рамках реализации государственной программы по цифровизации почти все школы Костанайской области к концу года будут подключены к сети Wi-Fi, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления образования акимата области Кусаина Каткенова.

Как сообщил на аппаратном совещании руководитель профильного ведомства, на сегодняшний день все 504 школы региона имеют доступ к широкополосному Интернету, из них 337 школ имеют высокоскоростной Интернет от 4 Мбит/с. До конца года количество школ, подключенных к высокоскоростному Интернету, как заверили в управлении, увеличится до 85%.

«Также ведётся планомерная работа по оснащению мультимедийной и компьютерной техникой организаций образования области. За счет трансфертов общего характера в школы области до 1 сентября 2018 года осуществлена поставка 540 единиц техники, до 15 октября планируется поставка 540 единиц компьютеров. То есть до конца текущего года 100% школ будут полностью обеспечены оборудованием», - сообщил К. Каткенов.

К слову, на сегодняшний день из 504 школ области 445 или 83,2% обеспечены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран). Для обновления парка компьютерной техники и снижения показателя количества учащихся на 1 компьютер в организациях образования в текущем году из областного бюджета выделено 266,6 млн. тенге на закуп 1 720 комплектов.

«Для реализации мероприятия по оснащению школ Wi-Fi сетью путем экономии при проведении конкурсов по подключению Интернета изыскано 22,8 млн. тенге, до конца года планируется увеличение оснащение школ Wi-Fi сетью до 85%. В данный момент из 504 школ Wi-Fi сетью оснащены 254 школы, или 50,4%, где городские школы - на 100%, сельские школы - на 41%»,- проинформировал К. Каткенов.

Несмотря на хорошие показатели внедрения процесса цифровизации в отрасль, есть и недоработки. Как проинформировал К. Каткенов, по поручению акима области, озвученного в августе текущего года, необходимо было заключить договоры на внедрение автоматизированной системы очередности в детские сады во всех регионах области.

«В итоге из 20 регионов 17 акиматов выделили средства и заключили договоры. По Костанаю система внедрена в полном объеме. Плановое завершение работ по внедрению автоматизированной системы очередности в детские сады намечен на декабрь», - сообщил руководитель управления образования.

Касательно внедрения системы автоматизации подачи заявлений в первые классы, то этот процесс планируется внедрить в 2019 году посредством автоматизированной информационной системы НОБД (национальная образовательная база данных).

Аким области Архимед Мухамбетов оценил слабую работу регионов по автоматизированной очерёдности в детсады.



«По освоению в рамках выделенных на цифровизацию средств- работа слабо идёт. По детским садам, электронной очереди - подвели ряд районов и Аркалык. Есть 9 областей, вот они уже 100% ввели электронную очерёдность в детские сады. А мы, получается, из-за ряда регионов, не выполняем данный показатель», - заключил аким.