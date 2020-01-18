85 проектов по программе «Экономика простых вещей» одобрено в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области по программе «Экономика простых вещей» одобрено 85 проектов на общую сумму 8,7 млрд тенге, в том числе 66 проектов приходится на сферу сельского хозяйства. Об этом рассказал начальник отдела региональной Палаты предпринимателей Дидар Боранкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, программа льготного кредитования приоритетных проектов в рамках развития отраслей «Экономики простых вещей» была запущена в Казахстане в 2019 году. По поручению главы Правительства на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» были созданы проектные офисы для поддержки программы.

По словам начальника отдела сопровождения проектов Дидара Боранкулова, на рассмотрении регионального проектного офиса по развитию «Экономики простых вещей» находится 127 проектов на общую сумму 24 млрд тенге. Из них 85 проектов на общую сумму 8,7 млрд тенге были одобрены.

«Львиная доля проектов предпринимательского сектора получила положительные решения Аграрной кредитной корпорации. Это 64 проекта на сумму 3,5 млрд тенге, или 75,2%, всего одобренных проектов по области. Остальные проекты одобрены банками второго уровня. 66 проектов из числа одобренных приходятся на сферу сельского хозяйства - это проекты по животноводству, производству масличной культуры, кормов и на первичную переработку сельхозпродукции. На сегодняшний день данные проекты на стадии реализации. Еще 10 проектов находятся на стадии рассмотрения в финансовых институтах. По остальным проектам идет сбор документов», - уточнил Дидар Боранкулов.





Среди кредитуемых и планируемых проектов есть производства, ввод которых даст возможность получить продукцию, ранее не производимую. Так, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию цеха по производству тары из гофрокартона мощностью пять тонн. Анализ показал, что имеется стабильный спрос на тару (из гофрокартона и бумаги), который растет ежегодно.

«Учитывая тренд на рынке в данном сегменте продукции и при этом свободную нишу, мы предложили включить указанный товар в перечень, подлежащий льготному кредитованию. Предложение поддержано на центральном уровне, далее внесено соответствующее изменение в программу. Заявка на получение финансирования одобрена банком, и в настоящее время проект находится на инвестиционной фазе, то есть ведутся строительно-монтажные работы, осуществляется поставка оборудования», - рассказал Дидар Боранкулов.

За период реализации программы с учетом мнений и предложений бизнеса в постановление Правительства был внесен ряд изменений. Так, ставки кредитования были снижены от 8 до 6% годовых, а льготный период теперь будет предоставляться на 1/3 срока кредита. Внедрен инструмент гарантирования до 50% суммы займа, рассмотрена возможность пополнения оборотных средств до 50% от суммы займа. Перечень товаров и услуг, подлежащих кредитованию, расширен до свыше одной тыс. видов, количество общих классификаторов видов экономической деятельности (ОКЭД) возросло до 124.

По Актюбинской области были включены такие ОКЭДы, как производство мороженного, гофрокартона, мяса птицы и фармацевтических препаратов, выращивание и переработка малины, производство хлеба и свежих мучных и кондитерских изделий, строительных изделий из бетона, хирургических и ортопедических приспособлений и др.

«В целях упрощения сбора документов и для ориентирования потенциальных участников программы, в нашем проектном офисе были разработаны готовые кейсы (бизнес-планы) по 10 видам бизнеса – производства. Направление по видам бизнеса были определены на основе анализа по тем товарам и продукциям, с учетом наличия рынка сбыта или спроса, доступности сырья, а также были учтены другие факторы, обеспечивающие окупаемость проектов в целом. Мы готовы оказать поддержку всем желающим», - говорит Дидар Боранкулов.