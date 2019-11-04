85% платежей в автобусах Атырау осуществляется в электронном виде

НУР-СУЛТАН-АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 85% платежей в общественном транспорте в Атырау осуществляется в электронном виде. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, передает МИА «Казинформ».

По словам главы региона, дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте показал свою эффективность.

«В октябре прошлого года в общественном транспорте Атырау в пилотном режиме в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» была внедрена система электронного билетирования. 11 октября для скорейшего перехода пассажиров на электронную систему оплаты труда был введен дифференцированный тариф. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 85% платежей в общественном транспорте осуществляется в электронном виде», – рассказал аким.

По словам Нурлана Ногаева, система электронного билетирования уже сейчас показывает свою эффективность, а в будущем она позволит вывести наличные деньги из теневого оборота в данной сфере, а также более точно определить объем пассажиропотока, увеличить объем налоговых поступлений в бюджет, вследствие увеличения доходов перевозчиков, что в свою очередь позволит обновлять автобусные составы и материально-технические базы автопарков, повысить уровень сервисных услуг и заработную плату специалистов сферы пассажирских перевозок.

Напомним, что в регионе реализуется концепция развития общественного транспорта, рассчитанная до 2020 года. В рамках программы в Атырау было приобретено 160 новых автобусов, в следующем году будет приобретено еще 170 единиц автотранспорта, которые уже изготавливаются в Семее. На сегодня жители Атырау приобрели более 120 тысяч проездных карт.

Стоит отметить, что Атырау стал третьим городом в Казахстане, после Астаны и Алматы, где был введен дифференциальный тариф и электронное билетирование.