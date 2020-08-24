85% пациентов выздоровели от коронавируса в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте 85% больных вылечились от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

Об этом сегодня на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Тимирхан Варзилов.

«На сегодняшний день от коронавирусной инфекции вылечились 4 379 пациентов. Большинство из них граждане пожилого возраста. В настоящее время лечение получают 732 больных коронавирусной инфекцией. Из них 18 пациентов продолжают лечение в стационарах», - сказал Т. Варзилов.

По состоянию на 24 августа в городе зарегистрировано 5 165 больных коронавирусной инфекцией, из них симптомные - 2635, бессимптомные – 2530.