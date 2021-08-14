85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 85 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получает 1782 человека. Загруженность составляет 59,1 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 85 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 74,5 % (на 114 мест). За сутки умерли 11 человек.

Как ранее сообщалось, почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области.







