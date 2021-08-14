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85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
14 Августа 2021 23:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 85 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как ранее сообщалось, почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области.
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