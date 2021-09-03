85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в стационарах Атырауской области, 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 220 человек. Загруженность составляет 40,5% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 85 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 69,1% (на 123 места).

За сутки от коронавирусной инфекции в области умерло четыре человека. Как ранее сообщалось, число вылечившихся от COVID-19 превысило число заболевших в Атырауской области.



