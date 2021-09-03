+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 18 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

3 Сентября 2021 01:30
Поделиться:
85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в стационарах Атырауской области, 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
2 166 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки
Цена на газ снизилась в Атырау Восемь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 220 человек. Загруженность составляет 40,5% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 85 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 69,1% (на 123 места).

За сутки от коронавирусной инфекции в области умерло четыре человека. Как ранее сообщалось, число вылечившихся от COVID-19 превысило число заболевших в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
2 166 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки
Цена на газ снизилась в Атырау
Восемь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
2 Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
3 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
4 За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО
5 Девять новых водохранилищ построят в Казахстане
6 Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан
Читайте также
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
Суд поставил точку в деле о хищениях в горздраве Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО
Девять новых водохранилищ построят в Казахстане
Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив