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вчера 20:56
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85 новых автобусов приобретут в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске подвергнется модернизации работа общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.
В ведомстве напомнили, что в рамках модернизации общественного автомобильного транспорта в 2019 году посредством Банка Развития Казахстана в г. Семее приобретены и запущены на линию 170 единиц новых автобусов отечественного производства.
«В 2020 году аналогично будет реализован проект по приобретению 85 автобусов для города Усть-Каменогорска. Перевозчиками междугородних направлений также ежегодно производится закуп новых автобусов», - отметили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Кроме того, в рамках цифровизации транспортной отрасли был подписан договор государственно-частного партнерства по проекту «Внедрение и сопровождение автоматизированной системы контроля и оплаты проезда на общественном транспорте в городе Усть-Каменогорске, с созданием информационной системы диспетчеризации городского пассажирского транспорта» с частным партнером ТОО «IBA Казахстан». Запуск системы запланирован до конца 2020 года.
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