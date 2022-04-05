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85 населенных пунктов подвергаются риску подтопления в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
5 Апреля 2022, 16:19
85 населенных пунктов подвергаются риску подтопления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели создали на период паводка восемь группировок из 475 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что подготовили 134 единицы техники.

Одна группировка уже находится в районах области. Спасатели круглосуточно следят за уровнем воды в реках и озерах, дробят и режут лед, укрепляют обвалования и откачивают талые воды.

«На особом контроле находятся паводкоопасные районы: Айыртауский, им. Г. Мусрепова, Тимирязевский, Шал акына – и 85 населенных пунктов, подверженных подтоплению талыми и паводковыми водами. Из населенных пунктов области вывезли более 600 тысяч кубических метров снега, провели очернение 720,5 км полей, очистили более шести тысяч водопропускных труб, 300 км каналов и арыков. Чтобы избежать заторов, взорвали лед на притоках озер и малых реках области. Налажена работа по обмену информацией с заинтересованными службами и приграничными областями Казахстана и России», - сообщил М. Кангужинов.

Спасатели проводят рейды по населенным пунктам и дачным поселкам.


Фото:© Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС
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