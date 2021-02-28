85-летию Анны Герман посвятили фестиваль «Эхо любви» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершился ежегодный республиканский фестиваль песни Анны Герман «Эхо любви», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В 2021 году певице, на чьих песнях выросло не одно поколение и творчество которой продолжает волновать души и сердца современников - Анне Герман исполнилось бы 85 лет. Именно к этой дате и приурочили фестиваль «Эхо любви» его организаторы – общественное объединение «Polska Jedność» из Нур-Султана.

«В эти дни «германовцы» всего мира, поклонники творчества Анны Герман, празднуют ее юбилей. Концертами, вечерами воспоминаний и тематическими встречами офлайн и онлайн. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в наш привычный уклад жизни, сменила локации и планы, форматы работы и многое-многое другое. Но любовь в наших сердцах, к счастью, остается неизменной. И к Анне Герман тоже. В 2018-ом и 2019-ом годах наш фестиваль проходил в ноябре, однако в прошлом году по ряду причин мы решили перенести его на февраль 2021-го и посвятить 85-летию Анны Герман. Фестиваль стартовал в день рождения Анны – 14 февраля. Каждый день проходили различные мероприятия в смешанных форматах – прямые эфиры в Instagram, выставки, онлайн-встречи, лекции и поэтический марафон. В подготовке приняли активное участие наши партнеры из Павлодара, кроме того, были задействованы Общественная полонийная библиотека и Кабинет польского языка имени Адольфа Янушкевича, которые действуют при общественном объединении «Polska Jedność», - рассказал директор Казахстанского фестиваля «Эхо любви» Ринат Дусумов.

По его словам, фестиваль состоялся при партнерской поддержке Посольства Республики Польша в Республике Казахстан, Павлодарского областного общества поляков «Полония» и Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова в Нур-Султане.

Общее количество участников фестиваля в этом году достигло ста человек. Это представители полонийных организаций и артисты из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

Около 30 солистов и коллективов подали заявки на участие в конкурсе и прислали видео своих выступлений, чуть больше половины из них были допущены к прослушиванию жюри, которое должно было выбрать обладателя гран-при.

Мастерство участников оценивала международная команда, в которую вошли консул Республики Польша в Нур-Султане Моника Ласкажевска-Луцкевич, глава Союза поляков Казахстана Екатерина Островская, президент общественного объединения «Polska Jedność» Анна Добровольская, Мәдениет қайраткері, главный концертмейстер оперной труппы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», дипломант международных конкурсов Елена Сахно, продюсер проекта «Имена на все времена», биограф Анны Герман Иван Ильичев (Россия, Москва), известная исполнительница и педагог, лауреат международных конкурсов Светлана Немолочнова (Россия, Новосибирск), вокалистка Катажина Хенсы (Польша, Ченстохова) и директор Международного фестиваля Анны Герман Альдона Михаляк (Польша, Варшава).

Пока жюри прослушивало выступления и готовилcя гала-концерт, участники фестиваля могли насладиться дополнительными мероприятиями. Онлайн-формат существенно расширил как зрительскую аудиторию, так и программу. Ежедневно в социальных сетях организатора «Эхо любви» публиковались редкие фотографии из личного альбома Анны Герман и ссылки на документальные фильмы о ней и с ее участием на польском и русском языках.

Увлекательной получилась беседа директора фестиваля Рината Дусумова и биографа певицы Ивана Ильичева из Москвы, рассказавшего в прямом эфире о подготовке новой книги о жизни Анны в Узбекистане и Казахстане. Биографическую часть дополнила онлайн-экскурсия по местам, связанным с Анной Герман в бывшем Целинограде (нынешнем Нур-Султане). В будущей столице Казахстана легендарная певица не только дала четыре (вместо двух запланированных) концерта в 1974 году, но и познакомилась со своими дядей и тетей по отцу Артуром и Луизой Герман.

В Instagram-историях были опубликованы архивные фото этой знаменательной встречи. Кроме того, были показаны, как выглядели тогда и как выглядят сейчас бывший Дворец целинников (Концертный зал «Астана» - где Анна выступала) и гостиница «Ишим» (отель «Grand Park Esil» - где Анна останавливалась).

Теплой и душевной была онлайн-встреча участников фестиваля из Нур-Султана, Павлодара и Алматы на площадке ZOOM. Героями вечера воспоминаний «Гори, гори, моя звезда» была Анна Герман и свидетели ее выступлений в Целинограде (1974 г.) и Алма-Ате (1979 г.). Кроме того, организаторы рассказали, как и с чего началось «Эхо любви», была представлена и павлодарская версия фестиваля.

Эмоциональным вышел онлайн-концерт Ксении Исенгазиной из Костанайской области, обладателя первого места первого Казахстанского фестиваля «Эхо любви» (2018 г.). Ксения не только пела песни из репертуара Герман, но и рассказала о том, как ей удается совмещать работу преподавателя и директора Федоровской детской школы искусств и творчество, почему она решила примкнуть к рядам «германовцев» и что значит в ее жизни творчество Анны Герман.

Большой резонанс вызвал поэтический марафон #мыэхолюбви, участники которого прочитали тексты песен из репертуара Герман. Примечательно, что марафонцами стали как молодежь, так и представители старшего поколения. Более 60 чтецов из Актобе, Алматы, Новосибирска, Нур-Султана и Павлодара декламировали на польском, русском, болгарском, немецком, итальянском, французском языках и на латыни.

Кульминацией фестиваля стал гала-концерт, прошедший на YouTube-канале организаторов. Премьеру смотрели не только казахстанцы, но и зрители из Беларуси, Германии, Польши, России, Узбекистана и Украины. Программу завершило традиционное коллективное исполнение знаменитой «Надежды». Правда, на сей раз артисты пели каждый у себя дома, а организаторы объединили это все в одном ролике.

Итоги были озвучены в прямом эфире в Instagram. Специального приза «За вклад в сохранение творчества Анны Герман» удостоена руководитель полонийных коллективов «Syreny» и «Narcyz», заместитель председателя Павлодарского областного общества поляков «Полония» Марина Ершова.

Спецприз Ивана Ильичева поделили Елена Запоражану (Костанайская область) и камерный хор Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова.

Спецприз Союза поляков Казахстана достался Анастасии Куклиной (Алматы) и ансамблю «Syreny» (Павлодар).

Спецприз атташе по вопросам обороны при Посольстве РП и РК получили Кирилл и Елена Борейчук (Актобе), а специальная награда Посольства Польши в Казахстане отправится Юлии Стадухиной (Петропавловск) и Валерии Коновой (Карагандинская область).

Еще одна особенность нынешнего фестиваля – разделение артистов по категориям «профессионалы» и «любители». В последней гран-при достался павлодарскому ансамблю «Syreny». Ну а среди профессионалов лучшей признана Елена Запоражану. Именно ее во время озвучивания итогов член жюри Альдона Михаляк пригласила представлять Казахстан на Международном фестивале Анны Герман в Варшаве в ноябре 2021 года.

Напомним, Казахстанский фестиваль песни Анны Герман «Эхо любви» проводится ежегодно. В 2019 году обладателем гран-при стала солистка Акмолинской филармонии имени Укили Ыбырая Эльмира Камарницкая.



