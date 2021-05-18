85 лет назад родился Олжас Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняется 85 лет поэту, писателю, общественно-политическому деятелю, тюркологу, киносценаристу, создателю Международного антиядерного движения «Невада-Семей», профессору кафедры ЮНЕСКО ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, директору государственного музея «Центр сближения культур» Олжасу Сулейменову. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олжас Омарович Сулейменов родился 18 мая 1936 года в Алма-Ате, в семье прямого потомка Олжабай-батыра - Омархана Сулейменулы, офицера казахского кавалерийского полка, репрессированного в 1937 году. Лев Гумилёв, как он сообщил Олжасу, сидел с его отцом в норильском лагере, где того расстреляли.

Окончил школу в 1954 году и поступил на геологоразведочный факультет Казахского госуниверситета, окончил его в 1959 году, инженер-геолог. Последние годы учёбы совмещал с работой в геологоразведочных партиях.

Литературной работой занялся в 1955 году. В 1959 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького в Москве на отделение поэтического перевода, но в 1961 году был вынужден прервать учёбу.

В 1962-1971 гг. - литературный сотрудник газеты «Казахстанская правда», главный редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», заведующий отделом журналистики в журнале «Простор».

Его имя стало известным благодаря первому произведению, посвященному полету человека в космос.

11 апреля, осведомленный о событиях на Байконуре редактор газеты «Казахстанская правда» Фёдор Боярский заказал Олжасу Сулейменову стихи про полет человека в космос. За ночь он набросал несколько строк и 12 апреля, когда объявили о первом полете человека в космос, стихи уже вышли в газете, и листовки с этим текстом разбрасывали с самолетов над Алма-Атой и другими городами Казахстана. Впечатлённый эпохальным событием, поэт за неделю превратил эти стихи в поэму, и уже в мае она вышла в свет. Успех был ошеломляющий. Сулейменов впоследствии говорил: «Мою поэму передавали по центральному телевидению и радио, печатали в газетах, почти каждую неделю я выступал в каком-то городе: на заводах, фабриках, в студенческих аудиториях. Вот такой был успех».

В 1971-1981 гг. - секретарь правления Союза писателей Казахстана.

С 1972 года - председатель Казахского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, стал одним из инициаторов и организаторов проведения в Алма-Ате 5-й конференции писателей стран Азии и Африки (1975).

С начала 70-х и до конца 80-х гг.- заместитель председателя Советского комитета по связям со странами Азии и Африки.

В 1975 году издал литературоведческую книгу «Аз и Я». Книга благонамеренного читателя, получившую резко отрицательный резонанс в Москве, книга была запрещена, автор 8 лет не издавался и практически перестал писать стихи.

В 1977-1995 гг. - председатель Федерации шахмат Казахстана.

Депутат, член президиума Верховного Совета Казахской ССР (1980-1984), депутат Верховного Совета СССР (1984-1989, 1989-1991). Делегат XXVI съезда КПСС (1981).

В 1981-1984 годы - председатель Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии.

В 1984-1992 годы - первый секретарь правления Союза писателей Казахстана, секретарь правления СП СССР. Являлся членом редакционного совета журнала «Детектив и политика».

С 1992 года - почётный председатель Союза писателей Казахстана .

В 1989 году стал инициатором и лидером народного движения «Невада – Семипалатинск», целью которого было закрытие Семипалатинского ядерного полигона и других ядерных полигонов мира.

1991-1995 - лидер партии «Народный конгресс Казахстана», в которую преобразовалось антиядерное движение, депутат Верховного Совета Республики Казахстан (1994-1995).

1995-2001 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Италии (Рим) и по совместительству в Греции и на Мальте.

Продолжил исследовательскую деятельность и выпустил в 1998 году в Риме книги «Язык письма о происхождении письменности и языка малого человечества» и «Улыбка бога», в 2001 - Пересекающиеся параллели (введение в тюркославистику) а в 2002 году - книгу «Тюрки в доистории (о происхождении древнетюркских языков и письменностей), за которую получил премию Кюльтегина» - за выдающиеся достижения в области тюркологии, 2002.

С 2001 по 2014 годы был постоянным представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Стихи и поэмы Сулейменова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, чешский, польский, словацкий, болгарский, венгерский, монгольский, кыргызский, турецкий и другие языки.

Награжден орденами «Отан», «Барыс» I ст., Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, лауреат Государственной премии Казахской ССР и премии Ленинского комсомола Казахстана, «Қазақстанның Еңбек Ерi».

В преддверии юбилея Олжаса Сулейменова в Алматы состоялась международная научная конференция «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и сближение культур».

Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев поздравляя поэта, заметил, что духовный феномен Олжаса Сулйеменова уникален. «Оставаясь плоть от плоти казахом, Олжас Омарович творит на русском языке, избрав тем самым путь обогащения своей национальной культуры и литературы. Он пишет: «Я бываю Чоканом, Конфуций, Блоком, Тагором, я сын двух миров»… Олжас Сулейменов известен не только своим знаменитым произведением «Аз и Я», но и стихами, поэмами, у него свой особый философский взгляд на слово, письменность, книгу и литературу, искусства. В его произведениях раскрываются вклад и роль тюркских народов и развития мировой культуры и мировой истории. В своих произведениях Олжас Сулейменов создает образ казахского народа, воспевает степные просторы Казахстана. Его знаменитое кредо: возвысить степь, не унижая горы», - добавил он.

Фото: adebiportal.kz