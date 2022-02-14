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85 кг мертвой рыбы собрали на реке Есиль в Акмолинской области

14 Февраля 2022 12:24
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85 кг мертвой рыбы собрали на реке Есиль в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга рыбохозяйственных водоемов проведена работа по пресечению и недопущению массовой гибели рыбы на реке Есиль. Погибшая подо льдом рыба была собрана и направлена на лабораторное исследование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства.

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Результаты будут объявлены после того, как они станут известны. Предположительно, гибель рыбы может произойти из-за недостатка кислорода подо льдом.

На реке Есиль, в районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области, собрано около 85 кг мертвой рыбы. Сейчас совместно с представителями Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводится пробная работа. Остальная рыба уничтожена с соблюдением санитарных норм.

Установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. Это, в свою очередь, является большим стимулом для обеспечения кислородом воды подо льдом. Мониторинг состояния водоема продолжается.



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#Акмолинская область   #Происшествия   #Экология  
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