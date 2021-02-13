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    18:24, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    85 фактов браконьерства на сайгаков зарегистрировали в РК за прошлый год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 85 фактов браконьерства на сайгаков зарегистрировали в Казахстане в 2020 году. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев во время коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году принимались меры по сохранению объектов животного мира. В то же время, инспекторами зафиксировано 85 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 727 туш сайгаков и 9743 рогов. Привлечено к уголовной ответственности – 71 лицо, ущерб составил 2,4 млрд тенге. Совместно с МВД и КНБ запущена природоохранная акция «Сайгак», в рамках которой активизированы профилактические мероприятия, пресечена деятельность ряда преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и других диких животных», - сообщил Ерлан Нысанбаев.

    Также вице-министр добавил, что с учетом мирового опыта ведомству необходимо акцентировать внимание на развитие дичеразведения и трофейной охоты.

    Ранее сообщалось об общем ущербе от лесных пожаров в Казахстане, который составил 2,1 млрд тенге. Кроме того, в регионах разработаны комплексные планы по воспроизводству лесов и лесоразведению.




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