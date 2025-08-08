85 человек заразились туберкулезом в СКО в этом году

По данным областного фтизиопульмонологического центра, специалисты туберкулёзной службы региона совместно с экспертами Национального научного центра фтизиопульмонологии провели мониторинг и оценку за первое полугодие. Если в прошлом году за этот период был поставлен диагноз 101 человеку, то в этом году зарегистрировано 85 новых случаев.

Отмечается положительная динамика и среди детей и подростков. В прошлом году туберкулёз выявили у шести подростков в возрасте 15–17 лет, в этом году — только у одного ребёнка той же возрастной категории.

По словам специалистов, раннее выявление туберкулёза имеет большое значение. В связи с этим планировалось проведение флюорографического обследования более 43,5 тысячи человек из группы риска. План был перевыполнен — обследовано свыше 45 тысяч человек, что составило 104%.

Есть успехи и в профилактической работе: почти 2 тысячи детей были привиты вакциной БЦЖ, а 64% детей до 5 лет, контактировавших с больными, получили профилактическое лечение — это значительно выше уровня прошлого года.