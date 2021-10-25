85 человек отравились роллами в сети кафе в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - На 7:30 25 октября общее количество обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы Бишкека с пищевым отравлением составило 85 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

По данным ведомства, на данный момент стационарное лечение получает одна пациентка, состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

В ходе эпидрасследования было выяснено, что пострадавшие употребляли еду в одном из кафе города, расположенных в разных точках.

Специалистами ЦГСЭН продолжается эпидрасследование.

Вчера сообщалось о 12 отравившихся, которые употребляли роллы в четырех разных точках «Империя пиццы».

Все сети кафе «Империя пиццы» временно закрыты с сегодняшнего дня. Об этом агентству «Кабар» сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН Махамат Мурзашев.

По его словам, в сети кафе проходит проверка в рамках эпидемиологического расследования в связи с массовым отравлением.