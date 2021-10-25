Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

85 человек отравились роллами в сети кафе в Кыргызстане

25 Октября 2021, 10:34
85 человек отравились роллами в сети кафе в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - На 7:30 25 октября общее количество обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы Бишкека с пищевым отравлением составило 85 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

По данным ведомства, на данный момент стационарное лечение получает одна пациентка, состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

В ходе эпидрасследования было выяснено, что пострадавшие употребляли еду в одном из кафе города, расположенных в разных точках.

Специалистами ЦГСЭН продолжается эпидрасследование.

Вчера сообщалось о 12 отравившихся, которые употребляли роллы в четырех разных точках «Империя пиццы».

Все сети кафе «Империя пиццы» временно закрыты с сегодняшнего дня. Об этом агентству «Кабар» сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН Махамат Мурзашев.

По его словам, в сети кафе проходит проверка в рамках эпидемиологического расследования в связи с массовым отравлением.

Происшествия   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области