Новости
85 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
12 Декабря 2021 08:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 211 человек (–18 418+ и 2 793 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по темеОколо 145 тысяч подростков привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой зоне» по коронавирусу За сутки 631 человек выздоровел от коронавируса в РК
Из них в стационарах находятся 4 145 пациентов, амбулаторно лечатся 17 066 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 332 пациентa,
• в состоянии крайней степени тяжести – 85 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Двадцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Около 145 тысяч подростков привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане
- Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой зоне» по коронавирусу
- За сутки 631 человек выздоровел от коронавируса в РК
- 554 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
- В 2021 году в столице на медицинскую реабилитацию затрачено 3,6 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн