85 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 211 человек (–18 418+ и 2 793 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 4 145 пациентов, амбулаторно лечатся 17 066 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 332 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 85 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.