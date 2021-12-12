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85 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

12 Декабря 2021 08:47
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85 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 211 человек (–18 418+ и 2 793 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Из них в стационарах находятся 4 145 пациентов, амбулаторно лечатся 17 066 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 332 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 85 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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