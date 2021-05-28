849 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки число привитых увеличилось на 849 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 849 местных жителей. Из них 36 медработников, 45 педагогов, 3 полицейских, 9 студентов, 2 сотрудника закрытых учреждений, 27 сотрудников правоохранительных органов, 18 госслужащих, 2 человека с хроническими заболеваниями, 707 местных жителей. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 52 354 человека. II компонентом вакцин привиты 21 144 человека.

Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.

«Прибытие II компонента вакцины «Спутник V» ожидается до 31 мая, узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98 - 02 – 92», - сообщили в пресс-службе ведомства.