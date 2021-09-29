848 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 61 490 человек. 848 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 490 человека, из них:

в стационарах находится 10 368 пациентов,

на амбулаторном уровне – 51 122 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 848 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.