09:55, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6
848 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 61 490 человек. 848 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 490 человека, из них:
в стационарах находится 10 368 пациентов,
на амбулаторном уровне – 51 122 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 848 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.