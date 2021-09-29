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    09:55, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    848 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 61 490 человек. 848 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 490 человека, из них:

    в стационарах находится 10 368 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 51 122 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 848 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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