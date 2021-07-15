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    12:12, 15 Июль 2021 | GMT +6

    8473 человека вакцинировано в Шымкенте за прошедшие сутки

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Шымкенте зарегистрировано 416 случаев заражения КВИ. Из них 286 с симптомами, 130 без симптомов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    109 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 207 человек взяты на домашний контроль. В настоящее время от коронавирусной инфекции получают лечение 1 346 человек.

    Также за сутки в городе вакцинировано 8 473 человека (I компонент – 4 969, II компонент – 3 993). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 330 323 человека. Из них 202 020 граждан получили два компонента вакцины.

    Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается. В связи с этим медицинские специалисты предупреждают о необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с карантинным режимом.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Шымкент
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