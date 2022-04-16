8426 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции всего привились 8 426 беременных и кормящих женщин, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 8 426 человек. Из них: беременные женщины - 388, кормящие матери - 3270, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4218 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

Как ранее сообщалось, в Атырау число больных COVID-19 сократилось до 8 человек.



