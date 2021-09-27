842 тысячи человек получили оба компонента вакцины от КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 26 сентября зарегистрировано 485 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 432 случая с симптомами и 53 без симптомов.

«Выписано всего – 72 человека, поступило – 121. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 098 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 202. На ИВЛ – 39, на неинвазивной ИВЛ – 82, High flow занято – 55 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 4 864 пациента, с симптомами – 4 702 с легкой и средней степенью, без симптомов – 162.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1 025 человек, вторым компонентом – 1 847 человек.

На 26 сентября вакцинировано первым компонентом 943 456 человека, вторым компонентом 842 064 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 117 504 человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы лечение от коронавируса получают более 2,2 тысячи человек.