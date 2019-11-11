84 социальных проекта реализовали в рамках Zhas Project в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в рамках проекта развития молодежного корпуса Zhas Project реализовано 84 социальных проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники конкурса, получив грант в размере 1 млн тенге и ежемесячную стипендию во время обучения, смогли запустить бизнес-стартапы, исходя из потребностей рынка города. Так, в этом году конкурсанты открыли 5 спортивных центров и фитнес-клубов, 10 хлебопекарен и кондитерских, 7 досуговых центров и творческих кружков.

Кроме того, молодые предприниматели запустили 9 швейных и обувных мастерских, 5 салонов красоты, 3 мебельных и столярных мастерских и 16 образовательных курсов. Такие итоги подвели в ходе регионального форума молодежных социальных проектов Zhas Project. Это совместный проект Министерства образования и науки РК и Всемирного банка. По словам одной из участниц проекта «Свяжи и подари тепло» Индиры Сангуловой, ее команда открыла вязальный мини-цех, где производят одежду для социально уязвимых слоев населения. В месяц участницы проекта вяжут 60-70 изделий. В будущем команда планирует проводить бесплатные мастер-классы для нуждающихся. Другая участница Фатима Машанло, занимающаяся вопросами экологии, создала со своей командой проект MyEcoBag. Девушки проводят мастер-классы по созданию экосумок с индивидуальным дизайном в учебных заведениях города. Отметим, что по правилам конкурса приоритет отдавался участникам, которые не работают и не учатся, или работают, но имеют низкий доход, в возрасте от 14 до 29 лет. После отбора они прошли 3-этапную программу обучения и получали ежемесячную стипендию в размере 60 тысяч тенге (выпускники вузов) и 40 тысяч тенге (все остальные). Кроме того, каждый из них получил грантовое финансирование в размере до 1 млн тенге на реализацию своего проекта.