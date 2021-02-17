84% школ работают в штатном режиме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области рассказали, в каком режиме сейчас работают детские сады и школы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, контингент школьников составляет 73 786 человек. Всего функционируют 477 школ. Из них в штатном режиме с соблюдением всех мер санитарной безопасности – 401 с охватом более 31 тысячи учащихся.

В дистанционном формате работают 76 школ. Всего по области дистанционно обучаются около 17 тысяч учащихся. В 1 626 дежурных классах по заявлению родителей обучается 20 771 учащийся 1-5 классов. Для 4 760 учащихся 9 и 11 классов организовано обучение в комбинированном формате. В школе изучают 70% основных предметов: алгебру, геометрию, физику, химию, биологию, географию, историю Казахстана, казахский, русский, иностранный языки. В дистанционном режиме преподают художественный труд, самопознание, общество и религию, начальную военную подготовку, основы предпринимательства и бизнеса, графику и проектирование и факультативы.

«Учебный процесс осуществляется с соблюдением социальной дистанции, по принципу «1 класс – 1 кабинет» с количеством не более 15 детей, с одновременным нахождением в школе не более 30% от проектной мощности и организацией смен и подсмен по гибкому расписанию, с чередованием дней обучения в школе и дистанционно. Специальные школы работают в штатном формате», - проинформировали в управлении образования.

Что касается детских садов, то с августа прошлого года их деятельность осуществляется по принципу дежурных групп. При этом в группе – не более 15 детей.

Сейчас в регионе функционируют 1 022 дежурные группы с охватом 9 055 детей, или 49% от общего контингента. В детских садах организован ежедневный утренний фильтр медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей. К работе не допускают персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций и других инфекционных заболеваний.

«Во всех дошкольных организациях имеются достаточное количество дезинфицирующих, моющих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты. Кожные антисептики для обработки рук персонала, посетителей, установлены на видных местах. Проводится двукратная обработка дверных ручек, перил лестничных маршей, подоконников, горшков, сантехоборудования в группах с применением дезинфицирующих средств», - заверили в ведомстве.

Вопрос возвращения детей в школы и детские сады особенно волнует североказахстанских родителей. Они даже обращались с ним к акиму области Кумар Аксакалову на отчетной встрече. Глава региона пояснил, при каких условиях учебные заведения будут работать в штатном режиме. Для этого область должна, как минимум, перейти в «зеленую» зону.