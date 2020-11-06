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84-летняя женщина с сыном и внуком погибли при пожаре в Таразе
6 Ноября 2020 08:50
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли при пожаре в городе Таразе Жамбылской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».
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Жертвами несчастного случая стали граждане 1936, 1960 и 1982 годов рождения.
По предварительным данным, пожилая женщина и ее сын отравились продуктами горения при пожаре, а внук, проживавший рядом в летней кухне, пытаясь спасти родственников до прибытия противопожарной службы, получил отравление угарным газом и тоже погиб.
Сообщение в дежурную часть департамента по ЧС поступило в 3 часа 26 минут. Для тушения пожара выезжали 21 пожарный и 5 единиц техники. Пожар ликвидирован силами Службы пожаротушения в 4 часа 24 минуты.
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