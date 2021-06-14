84% казахстанцев с ограниченными возможностями хотят получить образование в области IT - опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для разработки Дорожной карты по вовлечению людей с инвалидностью в цифровые процессы общественный фонд «ITeachMe центр развития компетенций» провел исследование, в ходе которого выяснился уровень цифровой грамотности людей с ограниченными возможностями. Результатами опроса поделилась руководитель фонда Захира Бегалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 85 человек 23% считают, что неплохо (средний уровень) владеют навыками пользования компьютером и Интернетом. Почти 21% опрошенных отвечают, что хорошо владеют этими навыками, потому что прошли курсы ITeachMe. Следующий вопрос: «Можете ли вы самостоятельно получить электронную цифровую подпись?». Результаты опроса показали, что 54% продвинутых лиц с инвалидностью не могут получить самостоятельно ЭЦП. На вопрос: «Можете ли вы самостоятельно получить услуги портала социальных услуг?» почти 50% ответили «да», 50% - «нет». Если посмотреть социальные сети, много нареканий на работу портала социальных услуг, думаю, что здесь есть над чем поработать», - отметила Захира Бегалиева.

Еще 57% опрошенных ответили, что могут самостоятельно получить услуги eGov, а 42% ответили «нет». 84% опрошенных также ответили, что могут самостоятельно пользоваться мобильным приложением.

«На вопрос: «Есть ли у вас желание получить образование в области IT, информационных технологий?» - 84% опрошенных ответили, что хотят получить образование. То есть они говорили о том, что недостаточно образовательных курсов, доступных для всех категорий лиц с инвалидностью, в том числе, сопровождаемых сурдопереводом, субтитрами или озвучкой», - отметила руководитель общественного фонда «ITeachMe центр развития компетенций».