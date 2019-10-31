84% достиг уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области прошло расширенное совещание, на котором подвели итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года и определили задачи на предстоящий период. В регионе уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений улучшился до 84%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На совещании с участием начальников городских и районных отделов полиции, представителей прокуратуры, ДУИС, ДЧС, воинской части 6697, а также руководящего состава департамента обсуждены основные направления работы по профилактике правонарушений и преступлений.

С докладом об оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев этого года выступил начальник штаба департамента Мейрам Кажкенов. По словам подполковника полиции, работа областного ведомства ведется в соответствии с Дорожной картой по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-2021 годы, в которой определены задачи по совершенствованию правоохранительной системы. Начальник штаба отметил, что по итогам 9 месяцев благодаря проводимым профилактическим мероприятиям достигнуто снижение регистрации уголовных правонарушений на 12,4%. Что касается раскрытия особо тяжких преступлений, то стоит отметить, что в Костанайской области отсутствуют нераскрытые особо тяжкие изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности. На сегодняшний день в области также раскрыты все зарегистрированные факты вымогательств.

«Раскрываемость особо тяжких преступлений находится на постоянном контроле руководства департамента области, - отметил подполковник полиции. - В связи с чем благодаря целенаправленной работе в регионе за 9 месяцев уровень раскрываемости преступлений по тяжким и особо тяжким видам достиг 84% (2018 год – 76%). Более 90% составляет раскрываемость убийств, разбоев, угонов и причинений тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость тяжких квартирных краж, где ущерб больше 1 млн тенге, и грабежей составляет более 80%».

Значительно спокойней стало на улицах и в общественных местах. Более чем на 20% снижено количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах и в сфере семейно-бытовых отношений. Идет снижение количества совершенных ДТП по сравнению с прошлым годом на 7,8%. Также по сравнению с прошлым годом удалось добиться роста раскрываемости краж скота на 24%.

С начала года следователи и дознаватели области направили в суд 4218 уголовных дел. По показателю удельного веса направленных в суд дел Костанайская область занимает одно из ведущих мест среди областей в республике.





Вместе с тем полковник полиции Негмет Исмагулов озвучил основные задачи по выполнению поручений министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, данных в ходе прошедшей коллегии МВД РК – это профилактика правонарушений, а также краж и мошенничеств, борьба с наркопреступностью, обеспечение дорожной безопасности.

Кроме того, на прошедшей коллегии критике были подвергнуты органы следствия. В связи с чем данное направление деятельности также было рассмотрено в рамках совещания.

В целях реализации задач, поставленных в Дорожной карте, Послании Президента народу Казахстана по воплощению в жизнь концепции «Слышащего государства» в рамках перехода полиции на сервисную модель работы, обеспечена обратная связь с гражданами, акцентировано внимание на новом формате работы с населением, основанной на открытости и прозрачности полиции.

Для этого проводится значительная работа по формированию позитивного общественного мнения. С начала года начальник ДП области Бекет Аймагамбетов провел 2 отчетные встречи с населением, 5 выездных приемов граждан в филиалах партии «Nur Otan». За 9 месяцев главный полицейский области принял около 100 человек. Приемы также проводятся на постоянной основе в 21 фронт-офисе, созданном во всех городских и районных территориальных подразделениях. С начала года решены вопросы более 500 граждан.

О состоянии соблюдения законности, дисциплины и противодействия коррупции рассказал руководитель инспекции по личному составу управления собственной безопасности майор полиции Даулет Касенов, который рассказал о проводимой работе в рамках реализации Антикоррупционной стратегии государства.

По итогам совещания начальникам служб аппарата департамента, городских, районных отделов и управлений полиции даны конкретные поручения по рассмотренным вопросам, в частности по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.