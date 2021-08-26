+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

84% акмолинских энергетиков завершили курс вакцинации

26 Августа 2021 13:50
Поделиться:
84% акмолинских энергетиков завершили курс вакцинации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские энергетики активно вакцинируются, внося свою лепту в создание коллективного иммунитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около тысячи человек за сутки получили первый компонент вакцины в СКО
ВОЗ: Число заболевших и количество смертей от COVID-19 остаются на высоком уровне Каковы темпы вакцинации в Алматы Вакцинация завершена на некоторых предприятиях в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», вакцинация работников компании началась еще в апреле текущего года и проходит непосредственно на предприятии.

«В ТОО «Кокшетау Энерго» работают 1700 человек. По состоянию на 20 августа у нас добровольно прошли вакцинацию 1422 работника, что составляет 84% от общего количества сотрудников. Среди подразделений компании лидируют Рузаевские ЭС, где первым и вторым компонентами вакцинированы 96,4% сотрудников, далее следуют Айыртауские МЭС - 92,7%, Целинные ЭС – 92% и Щучинские межрайонные ЭС – 90%. В числе отстающих - Зерендинские (74%) и Степногорские ЭС (71%)», - отметил пресс-секретарь ТОО «Кокшетау Энерго» Еркин Сеитов.

Как только в коллективе набирается определенное количество сотрудников, желающих вакцинироваться, на предприятие выезжает мобильный прививочный пункт поликлиники.

«Это очень удобно, поскольку им не приходится надолго отрываться от рабочего процесса. При этом медиками соблюдаются все условия хранения и транспортировки вакцин. Прежде чем приступить к вакцинации сотрудников, каждому энергетику измеряют давление и пульс. Если все показатели в норме и нет противопоказаний, то можно получить прививку. После чего работник 30 минут находится под наблюдением врачей», - добавил Е. Сеитов.

По словам самих сотрудников предприятия, сфера электроэнергетики является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения страны, поэтому никаких сбоев в производственной деятельности предприятия быть не должно.



Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Акмолинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Около тысячи человек за сутки получили первый компонент вакцины в СКО
ВОЗ: Число заболевших и количество смертей от COVID-19 остаются на высоком уровне
Каковы темпы вакцинации в Алматы
Вакцинация завершена на некоторых предприятиях в Акмолинской области
Популярное
1 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
2 Назначен начальник службы безопасности Елбасы
3 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
4 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
5 Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
6 Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Читайте также
90-летний Торегельды Шарманов получил вакцину от коронавируса
Более 6 млрд тенге задолжали энергоснабжающие организации «МАЭК - Казатомпром»
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Назначен начальник службы безопасности Елбасы
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив