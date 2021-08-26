84% акмолинских энергетиков завершили курс вакцинации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские энергетики активно вакцинируются, внося свою лепту в создание коллективного иммунитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», вакцинация работников компании началась еще в апреле текущего года и проходит непосредственно на предприятии.

«В ТОО «Кокшетау Энерго» работают 1700 человек. По состоянию на 20 августа у нас добровольно прошли вакцинацию 1422 работника, что составляет 84% от общего количества сотрудников. Среди подразделений компании лидируют Рузаевские ЭС, где первым и вторым компонентами вакцинированы 96,4% сотрудников, далее следуют Айыртауские МЭС - 92,7%, Целинные ЭС – 92% и Щучинские межрайонные ЭС – 90%. В числе отстающих - Зерендинские (74%) и Степногорские ЭС (71%)», - отметил пресс-секретарь ТОО «Кокшетау Энерго» Еркин Сеитов.

Как только в коллективе набирается определенное количество сотрудников, желающих вакцинироваться, на предприятие выезжает мобильный прививочный пункт поликлиники.

«Это очень удобно, поскольку им не приходится надолго отрываться от рабочего процесса. При этом медиками соблюдаются все условия хранения и транспортировки вакцин. Прежде чем приступить к вакцинации сотрудников, каждому энергетику измеряют давление и пульс. Если все показатели в норме и нет противопоказаний, то можно получить прививку. После чего работник 30 минут находится под наблюдением врачей», - добавил Е. Сеитов.

По словам самих сотрудников предприятия, сфера электроэнергетики является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения страны, поэтому никаких сбоев в производственной деятельности предприятия быть не должно.



