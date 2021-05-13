84,4% населения Казахстана застрахованы в системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 1 апреля участниками медицинского страхования являются 84,4% населения Казахстана - это 15,9 млн человек. Вне системы ОСМС остаются еще 2,9 млн казахстанцев. Об этом сообщил глава Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Из числа незастрахованных, 2 млн человек являются нестабильными плательщиками. То есть за них были получены когда-либо отчисления и (или) взносы, но они не регулярны, вследствие чего образуется задолженность и статус застрахованности в медицинском страховании отсутствует. Важно соблюдать регулярность платежей. Еще 922 тысячи человека ни разу не уплачивали взносы на ОСМС. Их численность снижается: на начало года их было в полтора раза больше – 1 428 тысяч человек», - рассказал Б. Токежанов.

Глава Фонда отметил, что остаются вопросы актуализации списков работников малого и среднего бизнеса. В прошлом году по решению Правительства для поддержки в период пандемии субъекты МСБ были освобождены от уплаты обязательных платежей, в том числе за ОСМС. Для идентификации своих работников в системе ОСМС организациям МСБ необходимо было внести их в базу данных для обеспечения статуса застрахованности.

«Около 20% работодателей (61 233 МСБ) из числа освобожденных от уплаты взносов не актуализировали списки своих работников. В связи с чем данные работники не имеют статуса застрахованных и ограничены в получении медицинской помощи. Хочу призвать работодателей проявить ответственность за своих работников и внести в информационную систему Фонда их данные. Со своей стороны, Фонд продолжит точечную работу с МСБ через акиматы регионов и налоговые органы», - отметил Болат Токежанов.

Также спикер сообщил, что в виде взносов и отчислений за ОСМС в 1 квартале поступило – 183 млрд тенге. Наибольшую сумму поступлений составили взносы государства за льготников – 95,4 млрд тенге, или 52 % от всех поступлений. Таким образом, государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением. Отчисления работодателей за своих работников в общей сумме оставили 44,4 млрд тенге (24%), взносы работников – 35,2 млрд тенге (19%). Доля взносов ИП, плательщиков ЕСП, самостоятельных плательщиков, работающим по договорам ГПХ составила 5%.

Глава Фонда напомнил, что минимальная сумма платежей в систему ОСМС за 12 месяцев составляет 25 500 тенге (2125 тенге в месяц), что дает доступ застрахованному человеку к обширному перечню медпомощи в двух пакетах – ГОБМП и ОСМС, включая дорогостоящие обследования, операции, ЭКО стоимостью в несколько миллионов тенге.

Напомним, что ранее сообщалось, что Фонд планирует направить 1,8 трлн тенге на оказание медпомощи населению в 2021 году.