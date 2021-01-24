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    08:15, 24 Январь 2021 | GMT +6

    839 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 839 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 215,

    город Алматы - 81,

    Акмолинская область - 69,

    Алматинская область - 33,

    Атырауская область - 59,

    Восточно-Казахстанская область - 23,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 25,

    Карагандинская область - 40,

    Костанайская область - 43,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 163,

    Северо-Казахстанская область - 63,

    Туркестанская область - 3.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 159486.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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