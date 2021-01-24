839 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 839 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 215,

город Алматы - 81,

Акмолинская область - 69,

Алматинская область - 33,

Атырауская область - 59,

Восточно-Казахстанская область - 23,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 25,

Карагандинская область - 40,

Костанайская область - 43,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 163,

Северо-Казахстанская область - 63,

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 159486.