08:15, 24 Январь 2021 | GMT +6
839 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 839 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 215,
город Алматы - 81,
Акмолинская область - 69,
Алматинская область - 33,
Атырауская область - 59,
Восточно-Казахстанская область - 23,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 25,
Карагандинская область - 40,
Костанайская область - 43,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 163,
Северо-Казахстанская область - 63,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 159486.