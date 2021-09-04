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8384 человека выздоровели от коронавируса в РК
4 Сентября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 8384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1038,
город Алматы - 2047,
город Шымкент - 603,
Акмолинская область - 283,
Актюбинская область - 533,
Алматинская область - 195,
Атырауская область - 720,
Восточно-Казахстанская область - 145,
Жамбылская область - 221,
Западно-Казахстанская область - 139,
Карагандинская область - 1219,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 176,
Мангистауская область - 268,
Павлодарская область - 488,
Северо-Казахстанская область - 93,
Туркестанская область - 112.
Итого выздоровевших в Казахстане - 710025.
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