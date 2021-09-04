8384 человека выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 8384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1038,

город Алматы - 2047,

город Шымкент - 603,

Акмолинская область - 283,

Актюбинская область - 533,

Алматинская область - 195,

Атырауская область - 720,

Восточно-Казахстанская область - 145,

Жамбылская область - 221,

Западно-Казахстанская область - 139,

Карагандинская область - 1219,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 176,

Мангистауская область - 268,

Павлодарская область - 488,

Северо-Казахстанская область - 93,

Туркестанская область - 112.

Итого выздоровевших в Казахстане - 710025.



